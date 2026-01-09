В Україні зросла ціна на популярний продукт: скільки коштує

Світові ціни на каву почали впевнено зростати ще з серпня 2025 року. Основною причиною стали несприятливі погодні умови у ключових країнах-виробниках, що суттєво вдарило по врожаях. Лише у листопаді подорожчання на світових ринках досягло 27%.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомив науковий співробітник Інституту аграрної економіки Богдан Духницький. За його словами, складні погодні умови в Бразилії та В’єтнамі призвели до зменшення обсягів виробництва й скорочення глобальних запасів кави у другій половині 2025 року. Усі ці фактори безпосередньо позначилися і на внутрішньому ринку України, де ціни для споживачів також почали зростати.

Експерт зазначив, що з серпня 2025 року роздрібна вартість кави в українських магазинах додатково піднялася приблизно на 11%. У зв’язку з цим тенденція до подорожчання, найімовірніше, збережеться й на початку 2026 року.

Водночас, за умови відносної стабільності на світових ринках, зростання цін не повинно бути надмірним і, за оцінками фахівця, не перевищить 10%.

Духницький також підкреслив, що ситуація на кавовому ринку протягом усього 2026 року залежатиме від низки чинників як глобального, так і регіонального рівня. Серед ключових — фактичні обсяги виробництва, погодні умови, прогнози щодо майбутнього врожаю, безперебійність постачання та поведінка основних гравців ринку.

Що стосується цін для споживачів, то, за даними Опендатабот, у грудні 2025 року середня вартість чашки еспресо в Україні досягла 41 гривні. Це на 17% більше, ніж у 2024 році, коли середня ціна становила близько 35 гривень.

Експерти зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення вартість еспресо в Україні зросла майже вдвічі, і кава поступово переходить із категорії доступного щоденного напою до більш дорогого задоволення.

