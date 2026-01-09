СБУ показала уламки Орешніка, яким рф атакувала Львів 8 січня (фото)

Служба безпеки України оприлюднила інформацію про знайдені уламки російської ракети "Орєшнік", якою РФ завдала удару по Львівській області в ніч із 8 на 9 січня 2026 року. У СБУ заявили, що цей обстріл розцінюють як воєнний злочин.

Правоохоронці встановили місця падіння фрагментів балістичної ракети. За попередніми висновками фахівців, виявлені елементи належать саме до ракетного комплексу "Орєшнік". Про це повідомляє СБУ.

Серед ідентифікованих уламків — блок стабілізації та наведення, який фактично виконує функцію керування ракетою, деталі двигунної установки, частини механізму орієнтації, а також сопла платформи блоку розведення та інші компоненти.

Усі знайдені фрагменти вже визнані речовими доказами. Їх готують до передачі на поглиблені експертні дослідження, які мають остаточно підтвердити тип озброєння та обставини його застосування.

За даними слідства, російські війська здійснили пуск ракети середнього радіуса дії класу "земля-земля" з полігону "Капустин Яр" на території РФ. Удар був спрямований по об’єктах цивільної інфраструктури Львівщини, розташованої поблизу кордону з Європейським Союзом.

У СБУ зазначають, що метою атаки могла бути спроба вивести з ладу системи життєзабезпечення регіону на тлі різкого погіршення погодних умов.

Слідчі продовжують встановлювати всі обставини обстрілу, а також осіб, причетних до його планування та виконання, щоб притягнути їх до відповідальності. Досудове розслідування триває за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, російська армія атакувала Львів "Орєшніком".

