Прослужать понад 20 років: названо найнадійніші автомобілі для тривалої експлуатації

У 2025 році придбання нового авто – це дуже витратна покупка. Тому цілком природно, що власники прагнуть забезпечити якомога довший термін експлуатації свого транспортного засобу.

Для тих, хто розглядає автомобіль як інвестицію на роки, ринок пропонує чимало варіантів, здатних служити надзвичайно довго, проте за умови регулярного та якісного обслуговування. Фахівці об'єднали статистику довговічності від iSeeCars з прогнозами надійності моделей 2025 року, які надала компанія JD Power, пише Slash Gear.

Таким чином вдалося відібрати автомобілі, які мають високі шанси служити власникам понад 20 років. Основою для аналізу стали дані рейтингу iSeeCars, що охоплюють пробіг понад 2 мільйони машин із вторинного ринку. До розгляду включалися лише ті моделі, які були присутні на ринку щонайменше 10 років з останніх 20.

Після виключення автомобільних моделей, які більше не випускаються, кожен варіант був ретельно зіставлений із рейтингами якості та надійності від JD Power. Основним критерієм потрапляння до списку стала найвища оцінка – "відмінно".

Це дозволило включити до рейтингу не лише перевірені роками машини, а й ті, що мають потенціал зберігати високу якість у майбутньому. Варто пам’ятати: незалежно від того, яку модель ви оберете, регулярне технічне обслуговування відіграє вирішальну роль у довговічності транспортного засобу. Дотримуючись інструкцій виробника щодо сервісу, ви зможете насолоджуватися безперебійною роботою авто протягом 20 років або навіть довше.

Топ-12 моделей з найвищою надійністю: рейтинг 2025 року

1. Chevrolet Tahoe

Цей великий SUV вирізняється потужною конструкцією та здатністю справлятися з серйозними навантаженнями. Модель 2025 року отримала високі оцінки за надійність, що робить її чудовим вибором для тривалого використання.

2. Lexus ES

Автомобіль бізнес-класу, який поєднує елегантність із винятковою технічною стабільністю. Його стабільна присутність у топах рейтингів якості свідчить про бездоганну репутацію серед водіїв.

3. Acura MDX

Преміальний кросовер, який демонструє відмінну якість складання та надійність. Завдяки гармонійному балансу між потужністю, безпекою та довговічністю, MDX залишається популярним вибором серед поціновувачів комфортного та надійного транспорту.

4. Toyota Highlander

Компанія Toyota давно здобула репутацію виробника надійних авто, і модель Highlander лише підтверджує це. Цей просторий кросовер для родини вирізняється функціональністю та здатністю служити без збоїв протягом багатьох років.

5. Cadillac Escalade

Хоча Escalade належить до класу люксових позашляховиків, він також вражає своєю витривалістю та здатністю зберігати високі експлуатаційні характеристики з часом.

6. Porsche Cayenne E-Hybrid

На перший погляд Porsche може не асоціюватися з практичністю, однак гібридна версія Cayenne поєднує динаміку спортивного авто з надійністю, що є результатом досконалої інженерії, характерної для бренду.

7. Honda CR-V

Цей компактний кросовер заслужено входить до числа найулюбленіших серед водіїв. Його стабільна репутація як надійного автомобіля підтверджується роками безвідмовної експлуатації.

8. Hyundai Sonata Hybrid

Гібридна версія Sonata демонструє значний прогрес Hyundai у сфері якості та довговічності. Вона вдало поєднує економічність з надійністю, що робить її привабливим вибором для тих, хто шукає сучасний та витривалий седан.

9. Toyota 4Runner

Цей позашляховик від Toyota створений для екстремальних умов. 4Runner славиться своєю витривалістю та здатністю служити десятиліттями, залишаючись вірним супутником у найскладніших подорожах.

10. Lexus RX Hybrid

Цей преміальний кросовер вдало поєднує елегантність, паливну ефективність і перевірену надійність, що робить його ідеальним вибором для тих, хто цінує комфорт без компромісів.

11. Toyota Camry

Camry давно зарекомендувала себе як зразок стабільності та довговічності серед седанів середнього класу. Її бездоганна репутація – результат багаторічної якості та довіри водіїв.

12. Honda Civic

Цей компактний Civic – символ практичності та економності. Його конструкція забезпечує тривалий термін служби з мінімальними витратами на обслуговування, що робить його особливо привабливим для щоденного використання.

