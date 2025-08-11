Рідко виходять з ладу: рейтинг найнадійніших автомобілів з пробігом

Вибір вживаного автомобіля завжди несе певний ризик, адже неможливо повністю бути впевненим у його технічному стані після попередніх власників. Особливо це стосується випадків, коли невідомо, як машина експлуатувалася та обслуговувалася, і чи не приховує вона непомітні для ока проблеми.

Німецький TÜV опублікував новий рейтинг, в який включив моделі, які він вважає найнадійнішими на вторинному ринку. Слід зауважити, що далеко не всі преміальні марки показують себе краще за бюджетні, пише сайт ТСН.

Серед автомобілів віком від чотирьох до п’яти років найкращим визнали Volkswagen Golf Sportsvan. Ця модель відзначається надзвичайною надійністю – лише 4,2% авто мали серйозні дефекти. Її вважають ідеальним варіантом для міських умов та родинних поїздок завдяки оптимальному балансу між простором, економічністю та високою якістю виготовлення.

На другому місці розташувався Volkswagen T-Roc з показником 4,5%. Цей компактний кросовер, який поєднує стиль та функціональність, став популярним завдяки платформі MQB, що гарантує легкість в ремонті та надійність роботи всіх компонентів. Власники в Європі та Україні вже давно оцінили його відмінні експлуатаційні характеристики.

Volkswagen T-Cross зайняв третє місце, показавши 4,6% серйозних поломок. Попри свої компактні розміри, цей субкомпактний SUV вражає чудовою витривалістю, зокрема в умовах міських доріг.

До рейтингу також потрапили Audi Q2, Mazda CX-3 та Suzuki Vitara. Кожна з цих моделей має свої сильні сторони: німецьку точність, японську надійність та добре продумане оснащення. Очевидна тенденція: виробники, які не жертвують якістю компонентів, здобувають довіру водіїв.

