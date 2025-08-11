Редко выходят из строя: рейтинг самых надежных автомобилей с пробегом

Выбор подержанного автомобиля всегда несет определенный риск, ведь невозможно полностью быть уверенным в его техническом состоянии после предыдущих владельцев. Особенно это касается случаев, когда неизвестно, как машина эксплуатировалась и обслуживалась, и не скрывает ли она незаметные для глаза проблемы.

Немецкий TÜV опубликовал новый рейтинг, в который включил модели, которые он считает самыми надежными на вторичном рынке. Следует заметить, что далеко не все премиальные марки показывают себя лучше бюджетных, пишет сайт ТСН.

Среди автомобилей возрастом от четырех до пяти лет лучшим признали Volkswagen Golf Sportsvan. Эта модель отличается чрезвычайной надежностью – только 4,2% авто имели серьезные дефекты. Ее считают идеальным вариантом для городских условий и семейных поездок благодаря оптимальному балансу между пространством, экономичностью и высоким качеством изготовления.

На втором месте расположился Volkswagen T-Roc с показателем 4,5%. Этот компактный кроссовер, сочетающий стиль и функциональность, стал популярным благодаря платформе MQB, которая гарантирует легкость в ремонте и надежность работы всех компонентов. Владельцы в Европе и Украине уже давно оценили его отличные эксплуатационные характеристики.

Volkswagen T-Cross занял третье место, показав 4,6% серьезных поломок. Несмотря на свои компактные размеры, этот субкомпактный SUV впечатляет превосходной выносливостью, в частности в условиях городских дорог.

В рейтинг также попали Audi Q2, Mazda CX-3 и Suzuki Vitara. Каждая из этих моделей имеет свои сильные стороны: немецкую точность, японскую надежность и хорошо продуманное оснащение. Очевидна тенденция: производители, которые не жертвуют качеством компонентов, завоевывают доверие водителей.

