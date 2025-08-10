Ненадійні моделі: механік назвав популярні авто з пробігом, які краще обходити стороною

Те, що автомобіль часто на слуху, ще не означає, що він надійний – особливо, якщо мова про вживані моделі. Деякі популярні машини можуть приховувати технічні недоліки, які згодом обертаються дорогими ремонтами, зниженням ефективності або втратою вартості при продажу.

Джо Гіранда, директор з продажу та маркетингу компанії CFR Classic, поділився з GOBankingRates думками про популярні моделі авто, які, на його погляд, не заслуговують на викликаний навколо них ажіотаж.

Jeep Grand Cherokee (2011–2014)

"Хоча Grand Cherokee досить відомі, вони страждають від складних проблем з трансмісією та двигуном", – зазначає Гіранда.

Він також наголосив на численних електричних збоях, характерних для моделей, випущених у період з 2011 по 2014 рік.

"Я рекомендую уникати додаткового стресу через їхню сумнівну надійність", – констатував експерт.

Nissan Juke (2011–2017)

Кросовер вирізняється нестандартним зовнішнім виглядом, проте його практичність на дорозі викликає сумніви.

"Його безступенева трансмісія CVT – це добре усім відомий недолік, який може потребувати дорогого ремонту. А обмежений простір над головою у поєднанні з нижчою за середню вартістю при перепродажі робить володіння цим автомобілем далеко не вигідним", – зазначив Гіранда.

Smart ForTwo (2008–2015)

"ForTwo легко паркувати завдяки його маленьким розмірам. Втім, модель залишається непрактичним варіантом через повільний розгін, відсутність багатьох функцій безпеки та загалом нерівну їзду", – наголосив механік.

Він також зазначив, що значні витрати на обслуговування – ще один аргумент не звертати увагу на це авто.

