До 23 градусів морозу: прогноз погоди в Україні на 10 січня

В Україні 10–11 січня ситуація з погодою зміниться через надходження арктичного повітря, що спричинить різке похолодання. У західних, північних регіонах, а також у Вінницькій і Черкаській областях уночі температура знизиться до –14…–20°С, удень триматиметься в межах –9…–15°С, а місцями може опуститися до –23°С.

У Кіровоградській та Полтавській областях прогнозують –6…–12°С як у нічний, так і в денний час. Про це повідомляє Укргідроміцентр.

У південних, східних регіонах і на Дніпропетровщині температура буде м’якшою — від –4°С до +4°С.

Метеорологи закликають громадян бути обережними, за можливості обмежити поїздки та стежити за оновленнями прогнозів.

Нагадаємо, в Україні очікується різке похолодання.

