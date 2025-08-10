Ненадежные модели: механик назвал популярные автомобили с пробегом, которые лучше обходить стороной

То, что автомобиль часто на слуху, еще не означает, что он надежен – особенно, если речь идет о подержанных моделях. Некоторые популярные машины могут скрывать технические недостатки, которые впоследствии оборачиваются дорогостоящими ремонтами, снижением эффективности или потерей стоимости при продаже.

Джо Гиранда, директор по продажам и маркетингу компании CFR Classic, поделился с GOBankingRates мнениями о популярных моделях авто, которые, на его взгляд, не заслуживают вызванного вокруг них ажиотажа.

Jeep Grand Cherokee (2011–2014)

"Хотя Grand Cherokee достаточно известны, они страдают от сложных проблем с трансмиссией и двигателем", — отмечает Гиранда.

Он также подчеркнул многочисленные электрические сбои, характерные для моделей, выпущенных в период с 2011 по 2014 год.

"Я рекомендую избегать дополнительного стресса из-за их сомнительной надежности", – констатировал эксперт.

Nissan Juke (2011–2017)

Кроссовер отличается нестандартным внешним видом, однако его практичность на дороге вызывает сомнения.

"Его бесступенчатая трансмиссия CVT – это всем известный недостаток, который может потребовать дорогостоящего ремонта. А ограниченное пространство над головой в сочетании с ниже средней стоимостью при перепродаже делает владение этим автомобилем далеко не выгодным", – отметил Гиранда.

Smart ForTwo (2008–2015)

"ForTwo легко парковать благодаря его маленьким размерам. Впрочем, модель остается непрактичным вариантом из-за медленного разгона, отсутствия многих функций безопасности и в целом неровной езды", – подчеркнул механик.

Он также отметил, что значительные расходы на обслуживание – еще один аргумент не обращать внимание на этот автомобиль.

