Експерти радять купувати ці авто вживаними: про які моделі йдеться

Придбання автомобіля з пробігом може стати набагато розумнішою інвестицією, ніж купівля нової машини. Деякі моделі швидко втрачають ринкову вартість, але при цьому залишаються надійними й здатні служити власнику багато років.

Про це повідомив GOBankingRates. Марк Бенеке з компанії Westland Auto Sales зазначає: наприклад, Toyota Camry помітно знецінюється у перші п’ять років, але надалі стабільно тримає ціну. Завдяки цьому авто можна експлуатувати роками й згодом вигідно перепродати.

Подібна ситуація з Mazda — такі машини швидко дешевшають, що вигідно для тих, хто шукає надійне авто за доступною ціною.

А автомеханік Джон Лін, власник JB Motor Works із Філадельфії, радить звернути увагу на Honda Civic 2018 року. За його словами, модель із пробігом близько 60 000 км коштуватиме значно менше нової, але залишатиметься економічною, зручною та довговічною.

Вигідні вживані моделі

Toyota Camry

Нова: ≈ $28 700

6-річна модель — економія до 40%

Hyundai Elantra

Нова: ≈ $22 125

Модель 6-річної давності — знижка понад 50%

Mazda 3

Нова: від $23 950

Вживана 2018 року — майже вдвічі дешевша

Toyota Tacoma

Нова: від $31 590

Вживана — від $22 500

Ці авто відомі своєю надійністю, навіть моделі 2001 року часто дорожчі за деякі авто 2010-х років інших брендів

Chevrolet Silverado 1500

Нова: від $37 000

Модель 2018 року — в межах $19 996–33 991

Машини віком 5–10 років можуть прослужити ще довго

Honda Accord

Нова: від $28 295

6-річна — дешевше на близько 40%

Honda Civic

Нова: $24 250

Вживана 2018 року — від $14 415

Toyota RAV4

Нова: від $29 250

Модель 2018 року з пробігом 80 000 км — на 25% дешевша

Subaru Outback

Нова: стартує від $29 010

Версія 2018 року — на чверть дешевша

Покупка перевірених вживаних авто — це спосіб отримати надійний транспорт за значно менші гроші. Якщо ви готові пожертвувати запахом нової машини заради практичності — це може бути найрозумнішим вибором.

