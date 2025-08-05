Без 'китайців': названо найдешевші нові авто в Україні у 2025 році

Знайти нове авто в Україні за доступною ціною – завдання не з легких, особливо якщо верхня межа бюджету становить $20 000, а моделі китайських марок не входять до списку бажаних. Проте навіть за таких умов реально відшукати чимало гідних варіантів.

Серед пропозицій від європейських та інших азійських виробників, що представлені в офіційних автосалонах, трапляються моделі з привабливим співвідношенням ціни та якості. Про це пише AUTO.RIA.

Дані авто можуть не вражати ультрасучасними рішеннями чи новаторським дизайном, і не завжди належать до останніх поколінь моделей. Проте їхні переваги беззаперечні: це абсолютно нові транспортні засоби, що мають офіційну гарантію виробника і вони випущені в Європі, Південній Кореї та Японії.

На українському авторинку доступні 12 моделей, серед яких легко знайти варіанти для будь-яких потреб – від компактних хетчбеків для міста до невеликих седанів, практичних мінівенів і навіть мініатюрних кросоверів.

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Якщо не керуватись стереотипами чи прагненням отримати максимум за копійки, саме ці авто можуть стати розумним вибором для тих, хто шукає нову машину без зайвих амбіцій, але з чесною ціною та збалансованими характеристиками.

Кожен із представлених автомобілів має свої сильні сторони – від економічної витрати пального до просторого салону та перевіреної надійності. Це офіційні моделі від авторитетних виробників, які вже давно працюють в Україні та забезпечують якісний сервіс через широку мережу центрів обслуговування. Вони чудово підійдуть тим, хто шукає практичне авто для щоденних поїздок без зайвих витрат.

Топ-12 найдешевших нових авто (без китайських моделей)

Fiat Panda (хетчбек): від 620 000 грн Citroen C-Elysee (седан): від 653 100 грн Hyundai i10 (хетчбек): від 669 300 грн Renault Taliant (седан): від 688 000 грн Fiat 500 (сітікар): від 719 000 грн Skoda Fabia (хетчбек): від 732 000 грн Citroen C3 (хетчбек): від 751 500 грн Suzuki Swift (хетчбек): від 764 000 грн SEAT Ibiza (хетчбек): від 775 000 грн Fiat Fiorino Combi (мікровен): від 805 500 грн Renault Kardian (кросовер): від 820 700 грн Opel Crossland (кросовер): від 828 400 грн

Нагадаємо, раніше ми писали про моделі машин, які рідко ламаються.

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