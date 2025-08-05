Без 'китайцев': названы самые дешевые новые автомобили в Украине в 2025 году

Найти новое авто в Украине по доступной цене – задача не из легких, особенно если верхний предел бюджета составляет $20 000, а модели китайских марок не входят в список желаемых. Однако даже в таких условиях реально найти немало достойных вариантов.

Среди предложений от европейских и других азиатских производителей, представленных в официальных автосалонах, встречаются модели с привлекательным соотношением цены и качества. Об этом пишет AUTO.RIA.

Данные автомобили могут не впечатлять ультрасовременными решениями или новаторским дизайном, и не всегда относятся к последним поколениям моделей. Однако их преимущества неоспоримы: это абсолютно новые транспортные средства, имеющие официальную гарантию производителя, и они выпущены в Европе, Южной Корее и Японии.

На украинском авторынке доступны 12 моделей, среди которых легко найти варианты для любых потребностей – от компактных хэтчбеков для города до небольших седанов, практичных минивэнов и даже миниатюрных кроссоверов.

Читайте также: Служить дольше моделей из салона: топ качественных подержанных авто

Если не руководствоваться стереотипами или стремлением получить максимум за копейки, именно эти автомобили могут стать разумным выбором для тех, кто ищет новую машину без лишних амбиций, но с честной ценой и сбалансированными характеристиками.

Каждый из представленных автомобилей имеет свои сильные стороны – от экономичного расхода топлива до просторного салона и проверенной надежности. Это официальные модели от авторитетных производителей, которые уже давно работают в Украине и обеспечивают качественный сервис через широкую сеть центров обслуживания. Они прекрасно подойдут тем, кто ищет практичный автомобиль для ежедневных поездок без лишних затрат.

Топ-12 самых дешевых новых автомобилей (без китайских моделей)

Fiat Panda (хэтчбек): от 620 000 грн Citroen C-Elysee (седан): от 653 100 грн Hyundai i10 (хэтчбек): от 669 300 грн Renault Taliant (седан): от 688 000 грн Fiat 500 (ситикар): от 719 000 грн Skoda Fabia (хэтчбек): от 732 000 грн Citroen C3 (хэтчбек): от 751 500 грн Suzuki Swift (хэтчбек): от 764 000 грн SEAT Ibiza (хэтчбек): от 775 000 грн Fiat Fiorino Combi (микровен): от 805 500 грн Renault Kardian (кроссовер): от 820 700 грн Opel Crossland (кроссовер): от 828 400 грн

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!