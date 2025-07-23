Що приховують китайські авто: механік розповів про приголомшливу знахідку

Автомеханік був вражений, коли розібрав китайський електричний автомобіль і заглянув всередину. Він виявив, що MG ZS EV оснащений компонентами від відомих європейських брендів.

Це стало несподіванкою, оскільки автомобіль виготовлений компанією з Піднебесної. Про це повідомляє видання Daily Express.

Механік виявив цікаві деталі під час розбирання автомобіля: акумулятор був від престижного німецького бренду Varta, а ремені – від північноамериканської компанії Gates. Крім того, компоненти гальмівної системи належали німецькому виробникові Atem, а блок управління, як стверджують, був розроблений компанією Bosch.

MG ZS EV виділяється серед інших як один із провідних компактних позашляховиків з найбільш доступною ціною в Європі.

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"Почнемо з акумулятора. Ви, ймовірно, знаєте, що найбільшими виробниками акумуляторів є Varta, Tudor і Yuasa. У цьому автомобілі встановлено акумулятор Varta, який виробляється в Німеччині. MG використовує акумулятор Varta. У цьому випадку використовуються ремені Gates. Наблизьте зображення – подивіться, чи можна збільшити. Як бачите, на ньому чітко написано Gates, що це американський бренд. Поки що: німецький акумулятор (Varta), американський ремінь (Gates)", – розповів механік у TikTok.

Заглибившись у деталі салону, експерт виявив, що витратомір повітря також виготовлений компанією Continental, яка постачає свої продукти для таких престижних марок, як BMW та Mercedes. Крім того, на автомобілі були встановлені шини Michelin – продукція одного з лідерів у цій галузі.

Це свідчить про те, що попри більш доступну вартість на початковому етапі, деякі китайські виробники все ж обирають перевірені часом компоненти для критичних складових своїх моделей.

"Підбиваючи підсумок: поки переважно це німецькі бренди. З п'яти-шести основних компонентів, які ми перевірили, це переважно європейські бренди. Іншими словами, вони використовують практично ті самі бренди, що і будь-який європейський автомобіль. Тож запитайте себе: чи варто витрачати гроші на цю машину? Замість того, щоб бути на 100% китайською, вона, як виявилося, має близько 40% європейських деталей. Останнє слово за вами. Я просто показую вам, що всередині, щоб ви могли вирішити самі", – підсумував механік.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які китайські автомобілі розкуповують українці.

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