Всього 15 хвилин: покроковий рецепт приготування шаурми нашвидкуруч
У понеділок, 13 лютого, відзначається Міжнародний день шаурми. Це левантійська арабська страва, що складається з м'яса, нарізаного тонкими скибочками, складених у вигляді конусів і обсмажених на вертикальному грилі, що повільно обертається, або на рожні.
Традиційно у лаваш загортають обсмажені шматочки баранини чи курки, однак можуть додавати й м'ясо індички, яловичини чи телятини. Шаурма – чи не найпопулярніша вулична їжа. Однак її можна приготувати й вдома.
Якщо ви не маєте часу возитися на кухні довго, або вирішили перекусити швидко й не стояти довго біля плити, пропонуємо "домашній" рецепт шаурми.
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На одну порцію вам знадобиться:
- Лист тонкого лаваша
- Столова ложка кетчупу, або будь-якого вашого улюбленого соусу
- Сосиска, або кілька шматочків ковбаси
- Столова ложка натертого твердого сиру
- Листя салату – 2 шт.
За бажанням можна додати: огірок, помідор, капусту, або моркву по-корейськи, кріп, петрушку, або зелену цибулю.
Як приготувати
- Розгорніть тонкий лист лаваша, його середину змастіть кетчупом, або соусом.
- Дрібно поріжте сосиску, або шматочки ковбаси та висипте на змащений кетчупом лаваш, зверху потріть сир.
- Викладіть наверх начинки помите й висушене листя салату.
- Якщо будете додавати овочі й зелень, то подрібніть їх та насипте поверх "м'ясної" начинки.
- Столовою ложкою, або лопаткою розмішайте інгредієнти прямо на лаваші та розподіліть їх рівномірним шаром.
- Загорніть лаваш у рулет, зайву частину (не змащену й без начинки) зріжте ножем.
- Підготовлений шматочок шаурми можна їсти й сирим, проте вона краще смакуватиме, якщо її трохи підсмажити у грилі, або на сковорідці.
- Для цього змажте низ та верх рулету олією, або вершковим маслом та обсмажте з обох боків.
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