Всього 15 хвилин: покроковий рецепт приготування шаурми нашвидкуруч

У понеділок, 13 лютого, відзначається Міжнародний день шаурми. Це левантійська арабська страва, що складається з м'яса, нарізаного тонкими скибочками, складених у вигляді конусів і обсмажених на вертикальному грилі, що повільно обертається, або на рожні.

Традиційно у лаваш загортають обсмажені шматочки баранини чи курки, однак можуть додавати й м'ясо індички, яловичини чи телятини. Шаурма – чи не найпопулярніша вулична їжа. Однак її можна приготувати й вдома.

Якщо ви не маєте часу возитися на кухні довго, або вирішили перекусити швидко й не стояти довго біля плити, пропонуємо "домашній" рецепт шаурми.

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На одну порцію вам знадобиться:

Лист тонкого лаваша

Столова ложка кетчупу, або будь-якого вашого улюбленого соусу

Сосиска, або кілька шматочків ковбаси

Столова ложка натертого твердого сиру

Листя салату – 2 шт.

За бажанням можна додати: огірок, помідор, капусту, або моркву по-корейськи, кріп, петрушку, або зелену цибулю.

Як приготувати

Розгорніть тонкий лист лаваша, його середину змастіть кетчупом, або соусом. Дрібно поріжте сосиску, або шматочки ковбаси та висипте на змащений кетчупом лаваш, зверху потріть сир. Викладіть наверх начинки помите й висушене листя салату. Якщо будете додавати овочі й зелень, то подрібніть їх та насипте поверх "м'ясної" начинки. Столовою ложкою, або лопаткою розмішайте інгредієнти прямо на лаваші та розподіліть їх рівномірним шаром. Загорніть лаваш у рулет, зайву частину (не змащену й без начинки) зріжте ножем. Підготовлений шматочок шаурми можна їсти й сирим, проте вона краще смакуватиме, якщо її трохи підсмажити у грилі, або на сковорідці. Для цього змажте низ та верх рулету олією, або вершковим маслом та обсмажте з обох боків.

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