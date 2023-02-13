Всего 15 минут: пошаговый рецепт приготовления шаурмы на скорую руку

В понедельник, 13 февраля, отмечается Международный день шаурмы. Это левантийское арабское блюдо, состоящее из мяса, нарезанного тонкими ломтиками, сложенных в виде конусов и обжаренных на медленно вращающемся вертикальном гриле или на вертеле.

Традиционно в лаваш заворачивают обжаренные кусочки баранины или курицы, однако могут добавлять и мясо индейки, говядины или телятины. Шаурма – самая популярная уличная еда. Однако его можно приготовить и дома.

Если у вас нет времени возиться на кухне долго, или решили перекусить быстро и не стоять долго у плиты, предлагаем "домашний" рецепт шаурмы.

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На одну порцию вам понадобится:

Лист тонкого лаваша

Столовая ложка кетчупа или любого вашего любимого соуса

Сосиска, или несколько кусочков колбасы

Столовая ложка натертого сыра

Листья салата – 2 шт.

По желанию можно добавить: огурец, помидор, капусту, или морковь по-корейски, укроп, петрушку или зеленый лук.

Как приготовить

Разверните тонкий лист лаваша, его середину смажьте кетчупом или соусом. Мелко порежьте сосиску или кусочки колбасы и высыпьте на смазанный кетчупом лаваш, сверху потрите сыр. Выложите наверх начинки помытые и высушенные листья салата. Если будете добавлять овощи и зелень, то размельчите их и насыпьте поверх "мясной" начинки. Столовой ложкой или лопаткой размешайте ингредиенты прямо на лаваше и распределите их равномерным слоем. Заверните лаваш в рулет, лишнюю часть (не смазанную и без начинки) срежьте ножом. Подготовленный кусочек шаурмы можно есть и сырым, однако она будет лучше смаковать, если ее немного поджарить в гриле, или на сковородке. Для этого смажьте низ и верх рулета маслом или сливочным маслом и обжарьте с обеих сторон.

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