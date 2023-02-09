Чому не можна мити сире м'ясо перед приготуванням

Ми звикли вважати, що миття сприяє чистоті. Прання одягу, прибирання у будинку, ми миємо себе, автомобіль, домашніх тварин. Так само нам здається правильним мити продукти перед їх вживанням. Але чи потрібно мити сире м'ясо чи курку? Чи зробить миття безпечнішими ці продукти?

Насправді мити сирого птаха, яловичину, свинину, баранину чи телятину перед приготуванням не рекомендується. Миття сирого м'яса не є ефективним способом зменшення кількості бактерій і навіть може підвищити ймовірність харчового отруєння. Крім того, промивання може погіршити якість продукту, а також якість приготування. Як це працює:

Сире м'ясо може містити погані бактерії (також відомі як харчові патогени).

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Все, до чого торкається м'ясо, поки воно ще сире (наприклад, інші продукти, поверхні або кухонне приладдя), може бути заражене цими бактеріями.

Якщо ви миєте м'ясо під краном, вода може перенести хвороботворні мікроорганізми і раковину.

Промивання м'яса підвищує активність цих бактерій.

Правильне приготування знищить шкідливі бактерії у м'ясі та зробить його безпечним для вживання. Але будь-які інші поверхні, що торкаються сирого м'яса, все ще можуть містити бактерії.

Якщо промити м'ясо гарячою водою, це може позначитися на текстурі його поверхні та якості продукту.

Вологе м'ясо швидше тушкується, ніж смажиться, що не дозволяє отримати, наприклад, правильно приготований стейк .

Насправді всі ці хвороботворні мікроби відмінно знищуються при термообробці, а значить в митті водою немає сенсу. Для мармурової яловичини вистачає 55°С, щоб убити всі ці мікроорганізми. А це означає, що соковитий стейк вийде, а мікроби загинуть.

Чим замінити промивання водою

Найчастіша відповідь – нічим. Ви можете відразу ж вийняти м'ясо з упаковки та приступати до приготування. Потім просто викиньте упаковку і ретельно вимийте руки, а також будь-які поверхні, яких торкнулося м'ясо.

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Тим не менш, деякі кухарі виступають за необхідність промокнути м'ясо паперовим рушником. Це може допомогти прибрати зайву вологу, завдяки чому скоринка вийде рум'яніше. Просто переконайтеся, що ви відразу викинули паперові рушники та вимили руки. Хоча цей крок може покращити процес приготування, він не є обов'язковим. Поки ваше м'ясо свіже, природний рівень вологості не повинен заважати приготуванню.

Чи допоможе замочування м'яса позбутися бактерій?

Існує міф про те, що замочуючи м'ясо чи птицю в солоній воді чи воді з оцтом, ми підвищуємо харчову безпеку такої продукції. Але насправді замочування впливає тільки на смак готового продукту, але ніяких не підвищує його безпеку.

Якщо ви все-таки вирішили вимочувати сире м'ясо — пам'ятайте, що виймати його з води потрібно акуратно, щоб не спровокувати перехресне забруднення. При замочуванні м'ясо чи птицю слід зберігати у холодильнику.

Як уникнути перехресного забруднення

Обов'язково ретельно мийте руки після того, як обробляли або упаковували сире м'ясо та птицю. Інакше все, чого ви згодом торкатиметеся, може виявитися забрудненим бактеріями.

Вимийте руки теплою водою з милом протягом 20 секунд до та після обробки сирих продуктів!

Щоб запобігти перехресному забрудненню кухонних поверхонь від сирого м'яса або птиці – промийте стільницю та раковину з гарячою мильною водою.

Пакувальні матеріали, в яких були сирі продукти, також можуть викликати перехресне забруднення. Ніколи не використовуйте їх повторно для зберігання іншої їжі!

Також дуже важливо використовувати різні дошки для сирих і готових продуктів, і обов'язково мити рукоятку змішувача на кухні.

Нагадаємо, якщо у вас досі не виходить смачний рис, він перетворюється на липку масу замість розсипчастої каші? Тоді, напевно, ви допускєте цю грубу помилку, яка і псує страву.

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