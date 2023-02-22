Как приготовить омлет из одного яйца: лайфхак

Если вы хотите приготовить вкусный и сытный омлет на завтрак, но у вас дома только одно яйцо, воспользуйтесь этими советами, ведь это возможно.

Наесть с утра можно даже приготовив это блюдо с минимальным количеством яиц. Лучше, если у вас в холодильнике есть овощи, или какое-нибудь мясо. Их можно добавить к омлету, чтобы завтрак получился более питательным и полезным. И даже без этого можно обойтись, если знать, как сделать дутый омлет.

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Как приготовить омлет из одного яйца.

Ингредиенты:

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яйцо 1 шт;

молоко 4 ст. л;

мука 2 ст. л;

масло для жарки;

немного зелени;

щепотка соли.

Взбейте яйца с солью до легкой пены, но не переусердствуйте, ведь кремовая текстура, в отличие от пенной, не так сильно подгорит на сковороде. Добавьте молоко и муку и размешайте смесь до однородной смеси.

Если смесь получается слишком густой – добавьте несколько ложек обычной или минеральной воды или молока. Хотя омлет можно приготовить даже без молока. Великолепие и нежность блюда не изменятся, если заменить молоко на небольшое количество кипяченой воды. В таком случае улучшить вкус омлета можно специями.

Вливаем яичную массу на разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте на среднем огне несколько минут, после чего убавьте огонь и накройте омлет крышкой. Как только верх схватится, снимите крышку и посыпьте зеленью и дайте омлету еще немного настояться или добавьте ее, когда омлет окажется уже на тарелке, чтобы сохранить свежесть.

Приятного аппетита!

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить омлет, чтобы он не пал и не подгорел.

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