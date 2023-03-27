Як зварити яйця на Великдень, аби вони не потріскалися

На Великдень українці зазвичай печуть паски та фарбують яйця – це дві страви, які є неодмінними атрибутами великоднього кошика. UAportal пропонує дізнатися, як зварити яйця правильно, аби під час приготування шкаралупа залишилася цілою й щоб крашанки були "міцними".

Перше правило вдалого варіння – це температура яєць. Перед варінням їх обов'язково треба витягти з холодильника, а потім ще й покласти у теплу воду, аби вони трохи "зігрілися".

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Ще один спосіб - перед варінням тупий кінець яйця проколюють голкою або спеціальним пікером, однак ця справа може закінчитися тим, що яйце потріскається ще до варіння.

Варити яйця на Великдень краще у товстостінній каструльці з товстим дном, яйця заливають водою так, аби вони були повністю зануреними у рідину, а варити треба на середньому вогні, щоб вони рівномірно нагрівалися.

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Ще один лайфхак – коли будете варити яйця, то всипте до води столову ложку солі.

Деякі досвідчені кулінари радять у каструльку, де будуть варитися яйця, покласти кілька сірників без "запальної голівки", або ж дерев'яні зубочистки - такий спосіб запобігає прямого контакту яєць з гарячим дном каструлі.

А ще у воду, де варяться яйця, кладуть шматочки лимона. Лимонний сік запобігає трісканню шкаралупок. А ще – після варіння яйця будуть легше чиститися.

Раніше ми писали про те, чому категорично не можна переварювати яйця.

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