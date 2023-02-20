Що робити, щоб яйця легко чистились: простий лайфхак

Чищення варених яєць не завжди вдається легко, коли шкаралупа прилипає до білка. На цей процес доводиться витрачати багато часу, а яйця виглядають неестетично, бо шматки білка залишаються на шкарлупі.

Але професійні кухарі не стикаються з такою проблемою, адже знають про один простий лайфхак, який допоможе почистити варені яйця швидко і легко. Для цього треба використати два продукти, які є на кожній кухні. Йдеться про сіль та оцет.

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Під час варіння яєць додайте в каструлю трохи солі. Якщо насипати її замало, то результат буде не таким ефективним, не бійтесь пересолити, але не витрачайте забагато солі. Завдяки цьому способу яйця буде легше чистити, а шкарлупа сама відходитиме від білка. Якщо додати оцет під час варіння яєць, це запобігатиме витіканню білка, якщо яйце тріснуло. Кислота в оцті скріплює білок.

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Яйця потрібно заливати лише холодною водою. Починати чистити яйця слід з тупого кінця, де збирається повітря. Там шкаралупі легше "відходити" від білка.

Нагадаємо, що одна проста хитрість, якою користуються досвідчені домогосподині, допоможе продовжити термін зберігання яєць. Також важливо дотримуватися правильних умов зберігання, щоб на цьому продуктові не утворилися бактерії.

Щоб яйця легко чистилися після варіння відомий український кухар розкрив власні методи варіння цього чи не найбільш популярного продукту. Він дав кілька порад, який до того ж дозволить "заощадити електроенергію".

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