Британський шеф-кухар пояснив, чому не варто сирі яйця зберігати в холодильнику

Відомий у Великій Британії шеф-кухар Джеймс Мартін попередив, що сирі яйця ніколи не можна класти у холодильник. Інакше, каже він, можна отримати незвичайний смак приготованої з ними страви.

Під час виступу у програмі телеканалу ITV "This Morning", кухар зауважив: "усі яйця пористі, тому ви не кладіть їх у холодильник, до речі, тому що вони вбирають усі смаки з холодильника". Він радить зберігати їх при кімнатній температурі, повідомляє Daily Express.

Джеймс зауважив, що місце зберігання для яєць також може вплинути на їхній смак в інших стравах. Шеф-кухар каже, що текстура шкаралупи впливає на те, що яйця можуть увібрати в себе запах чи смак тих продуктів, біля яких вони знаходяться.

Відео дня

Він навів наступний приклад: у ресторані ми кладемо трюфель в миску з рисом, потім зверху кладемо яйця, закриваємо плівкою і залишаємо на ніч. До ранку яйця настільки просочуються ароматом трюфелів, що в яєчню більше не потрібно додавати цей інгредієнт.

На його думку, те ж саме відбувається, коли яйця кладуть в холодильник. Тож Мартін порекомендував зберігати яйця виключно в сухому і прохолодному місці якомога далі від інших продуктів.

Нагадаємо, що одна проста хитрість, якою користуються досвідчені домогосподині, допоможе продовжити термін зберігання яєць. Також важливо дотримуватися правильних умов зберігання, щоб на цьому продуктові не утворилися бактерії.

Щоб яйця легко чистилися після варіння відомий український кухар розкрив власні методи варіння цього чи не найбільш популярного продукту. Він дав кілька порад, який до того ж дозволить "заощадити електроенергію".

Хтось любить рідкий жовток, а хтось навпаки – максимально густий. Тому UAportal ділиться секретами, скільки часу готувати яйця та як.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!