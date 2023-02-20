Что делать, чтобы яйца легко чистились: простой лайфхак

Чистка вареных яиц не всегда удается легко, когда скорлупа прилипает к белку. На этот процесс приходится тратить много времени, а яйца выглядят неэстетично, потому что куски белка остаются на скорлупе.

Но профессиональные повара не сталкиваются с такой проблемой, ведь знают об одном простом лайфхаке, который поможет почистить вареные яйца быстро и легко. Для этого нужно использовать два продукта, которые есть на каждой кухне. Это соль и уксус.

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При варке яиц добавьте в кастрюлю немного соли. Если насыпать ее мало, то результат будет не столь эффективным, не бойтесь пересолить, но не тратьте слишком много соли. Благодаря этому способу яйца будет легче чистить, а скорлупа сама будет отходить от белка. Если добавить уксус во время варки яиц, это предотвращает утечку белка, если яйцо треснуло. Кислота в уксусе скрепляет белок.

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Яйца нужно заливать только холодной водой. Начинать чистить яйца следует с тупого конца, где собирается воздух. Там скорлупе легче "отходить" от белка.

Напомним, что одна простая хитрость, которой пользуются опытные домохозяйки, поможет продлить срок хранения яиц. Также важно соблюдать правильные условия хранения, чтобы на этом продукте не образовались бактерии.

Чтобы яйца легко чистились после варки, известный украинский повар раскрыл собственные методы варки этого едва ли не самого популярного продукта. Он дал несколько советов, которые к тому же позволит "сэкономить электроэнергию".

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