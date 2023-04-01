Мраморные яйца на Пасху: способ окрашивания крашенок с пеной для бритья
Способы окрашивания пасхальных яиц у каждого свои, но если вы хотите поразить своих родных или друзей неожиданными крашенками, можно попытаться сделать мраморные яйца. Если после окрашивания смазать их растительным маслом, они станут еще и сияющими.
Для производства мраморных яиц существует несколько обычных методов. Предлагаем ознакомиться с несколькими из них. Вам понадобятся пищевые красители и пена для бритья.
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Как красить яйца с помощью красителей
Выберите жидкие красители любого цвета, желательно яркого. Особенно хороши будут яйца, окрашенные с помощью синей и желтой краски – цветные пятна получатся с зеленоватым оттенком.
Для окрашивания десятка яиц вам понадобятся бумажные салфетки (10 шт.), перчатки, столовый уксус (2 ст. л.) и красители.
Что делать, чтобы яйца получились мраморными:
- Яйца промываем и отвариваем вкрутую, затем охлаждаем в холодной воде и вытираем досуха.
- Каждое яйцо заверните в бумажную салфетку и смочите уксусом.
- Возьмите красители и капайте ими сверху на увлажненные уксусом салфетки, в которые завернуты яйца.
- Оставьте яйца на 1,5 часа, чтобы краска впиталась в их скорлупу.
Мраморные яйца к Пасхе – способ с пеной для бритья
Возьмите пластмассовый лоток и оберните его пищевой пленкой. Дно емкости заполните пеной для бритья и разровняйте. Красители любого цвета покрасьте сверху на пену и зубочисткой сделайте произвольные узоры. Натяните на руки защитные перчатки. Возьмите отварные яйца и обкатайте их по пене. Окрашенные пасхальные яйца выкладывайте на бумажные полотенца и оставьте на 20-30 мин. Затем салфеткой осторожно протрите пену из яиц.
Мраморные яйца в шелухе и каркаде
Нужно заранее подготовить
- Шелуха от лука (нарезаем мелко квадратиками)
- Каркаде – 40 гр
- Вода – литр
- Влажные салфетки без запаха (или капроновый носок)
- Резиночки
Как покрасить мраморные яйца на пасху в луковой шелухе.
- Запарьте каркаде в кастрюле, сырые яйца промойте и пока они мокрые обваляйте их в измельченной луковой шелухе. Заверните яйцо во влажную салфетку или капроновый носок и завяжите резиночками края.
- В заварку каркаде положите мешочки с яйцами и поставьте кастрюлю, где заваренный каркаде, на плиту. Доведите до кипения и варите на маленьком огне 10 минут. Затем снимите кастрюлю с плиты и оставьте яйца в растворе каркаде на час.
- Вытаскивайте яйца из мешочков, снимайте шелуху и осторожно выкладывайте на бумажные полотенца. Когда яйца обсохнут, натрите их растительным маслом, чтобы они блестели.
Предлагаем узнать способ, как сварить яйца на Пасху в вине. А еще можно приготовить яркие пасхальные яйца для детей.
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