В Украине растет популярность новых автомобилей: какие модели покупают чаще всего

Украинцы активно покупают новые легковые автомобили. В марте 2026 года было зарегистрировано около 5,9 тысяч таких авто — это на 16% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и сразу на 35% больше по сравнению с февралем.

Об этом сообщает УкрАвтопром. По данным организации, всего с начала года украинцы приобрели 15,4 тысячи новых легковушек, что на 8% превышает показатель 2025 года.

Лидером среди моделей в марте стал Toyota RAV4 — украинцы приобрели 453 таких автомобиля. Базовая стоимость модели стартует примерно от 1,617 млн. грн., в зависимости от комплектации.

Среди брендов наибольший спрос имел Toyota - 908 проданных авто. В десятку самых популярных также вошли Skoda, Renault, Volkswagen, Hyundai, BMW, Nissan, Suzuki, Mazda и BYD.

Среди других популярных моделей – Renault Duster (407 авто), Hyundai Tucson (247), Volkswagen Touareg (204), Skoda Kodiaq (162) и Nissan Qashqai (157).

