В Нигерии военные ошибочно атаковали рынок: погибло более ста гражданских

По меньшей мере 100 человек погибли, еще десятки получили ранения в результате авиаудара, нанесенного военно-воздушными силами Нигерии по рынку на северо-востоке страны во время операции против джихадистов. Трагедия произошла в штате Йобе – регионе, который считается одним из центров джихадистского восстания.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Amnesty International и местные медиа. По свидетельствам очевидцев, переживших обстрел, количество погибших может достигать сотни человек.

Местные власти подтвердили, что удар был направлен против позиций группировки Боко Харам. В то же время, чиновники признали, что среди пострадавших оказались и мирные жители, находившиеся на воскресном рынке в населенном пункте Джилли.

Нигерийские военные регулярно применяют авиацию для ударов по скрывающимся в лесистых районах боевикам. Однако эксперты по безопасности отмечают, что подобные трагедии происходят из-за неточных разведданных и слабой координации между подразделениями на земле и в воздухе.

По данным Associated Press, с 2017 года в результате ошибочных авиаударов в Нигерии погибли по меньшей мере 500 гражданских.

