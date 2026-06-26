США вперше підтвердили, що не є нейтральними посередниками у війні рф проти України — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати вперше офіційно зафіксували у спільному документі свою підтримку України, відмовившись від позиції нейтрального посередника у війні, розв’язаній Росією. За словами Макрона, зустріч лідерів країн G7 стала важливим кроком до посилення єдності партнерів щодо підтримки України.

Про це французький лідер сказав під час брифінгу на полях саміту Франція–Італія, який проходив у місті Антіб. Він наголосив, що у підсумковому документі США вперше чітко підтвердили: вони більше не позиціонують себе як нейтральна сторона, а разом із союзниками виступають на захист територіальної цілісності України.

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Французький президент також зазначив, що Вашингтон підтримує подальшу військову та енергетичну допомогу Києву, а також збереження санкційного тиску на Росію.

Нагадаємо, Трамп має намір закликати американські оборонні компанії розгорнути виробництво зброї в Європі та Україні.

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