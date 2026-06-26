США впервые подтвердили, что не являются нейтральными посредниками в войне России против Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Соединенные Штаты впервые официально зафиксировали в совместном документе свою поддержку Украины, отказавшись от позиции нейтрального посредника в войне, развязанной Россией. По словам Макрона, встреча лидеров стран G7 стала важным шагом к усилению единства партнеров по поддержке Украины.

Об этом французский лидер сказал во время брифинга на полях саммита Франция-Италия, проходившего в городе Антиб. Он подчеркнул, что в итоговом документе США впервые четко подтвердили, что они больше не позиционируют себя как нейтральная сторона, а вместе с союзниками выступают в защиту территориальной целостности Украины.

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Французский президент также отметил, что Вашингтон поддерживает дальнейшую военную и энергетическую помощь Киеву, а также сохранение санкционного давления на Россию.

Напомним, Трамп намерен призвать американские оборонные компании развернуть производство оружия в Европе и Украине.

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