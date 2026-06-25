Очікується магнітна буря з К-індексом 4: прогноз на 25 червня

Магнітні бурі можуть впливати на коливання атмосферного тиску, через що частина людей відчуває головний біль, втому, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття. Рівень геомагнітної активності вимірюють за планетарним К-індексом від 0 до 9: значення 5 і вище вже відповідає сильній магнітній бурі.

Про це повыдомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. У четвер очікується К-індекс 4 (жовтий рівень), що відповідає помірній геомагнітній активності. Фахівці наголошують, що такі прогнози є динамічними: дані оновлюються кожні кілька годин, тому показники можуть змінюватися залежно від сонячної активності.

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Магнітна буря виникає внаслідок спалахів на Сонці, під час яких у космос викидаються заряджені частинки — електрони та протони. Досягаючи магнітного поля Землі, вони спричиняють його збурення, яке й фіксується як геомагнітна активність.

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Для оцінки інтенсивності використовується К-індекс: значення від 1 до 4 зазвичай слабкі й малопомітні, тоді як рівень від 5 і вище вважається сильним і може впливати на самопочуття людей та роботу окремих систем зв’язку й навігації. Дуже високі показники іноді пов’язані з появою полярних сяйв. У чутливих людей можливі головний біль, підвищена втомлюваність, дратівливість або порушення сну. У таких періодах лікарі радять уважніше ставитися до режиму дня та навантажень.

Підтримувати стабільний режим сну, пити достатньо води та уникати перевтоми. У раціоні краще зменшити кількість кави, алкоголю, надто жирної та солоної їжі. Легкі прогулянки на свіжому повітрі й помірна активність зазвичай допомагають стабілізувати стан. Також варто уникати стресових ситуацій, а людям із хронічними захворюваннями — мати при собі необхідні ліки та більше відпочивати.

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