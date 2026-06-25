Ожидается магнитная буря с К-индексом 4: прогноз на 25 июня

Магнитные бури могут влиять на колебания атмосферного давления, из-за чего часть людей испытывает головные боли, усталость, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия. Уровень геомагнитной активности измеряют по планетарному К-индексу от 0 до 9: значение 5 и выше уже соответствует сильной магнитной буре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В четверг ожидается К-индекс 4 (желтый уровень), что соответствует умеренной геомагнитной активности. Специалисты отмечают, что такие прогнозы динамичны: данные обновляются каждые несколько часов, поэтому показатели могут изменяться в зависимости от солнечной активности.

Главные истории дня

Магнитная буря возникает из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются заряженные частицы — электроны и протоны. Достигая магнитного поля Земли, они влекут за собой его возмущение, которое и фиксируется как геомагнитная активность.

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Для оценки интенсивности используется К-индекс: значения от 1 до 4 обычно слабы и малозаметны, тогда как уровень от 5 и выше считается сильным и может влиять на самочувствие людей и работу отдельных систем связи и навигации. Очень высокие показатели иногда связаны с появлением полярных сияний. У чувствительных людей возможны головные боли, повышенная утомляемость, раздражительность или нарушение сна. В таких периодах врачи советуют более внимательно относиться к режиму дня и нагрузкам.

Поддерживать стабильный спящий режим, пить достаточно воды и избегать переутомления. В рационе лучше уменьшить количество кофе, алкоголя, слишком жирной и соленой пищи. Легкие прогулки на свежем воздухе и умеренная активность обычно помогают стабилизировать состояние. Также следует избегать стрессовых ситуаций, а людям с хроническими заболеваниями иметь при себе необходимые лекарства и больше отдыхать.

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