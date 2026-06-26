Помідори по-вірменськи з овочами: рецепт закуски за 35 хвилин

Якщо хочеться приготувати смачну літню закуску без зайвих клопотів, зверніть увагу на мариновані помідори по-вірменськи. Щільні томати фарширують сумішшю із зелені, часнику та спецій, після чого заливають ароматним розсолом.

Уже через 2–3 дні ферментації та кілька годин охолодження в холодильнику помідори набувають насиченого смаку й готові до подачі. Про це пише Shuba.

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Поради для вдалого результату

Для рецепта найкраще підійдуть щільні, пружні помідори приблизно однакового розміру.

Маринувати овочі рекомендується в емальованій каструлі або пластиковому харчовому контейнері з кришкою. Використовувати алюмінієвий посуд не варто.

Обов'язковою спецією є сушений базилік — саме він надає закусці характерного аромату. За бажанням можна додати трохи орегано.

Такі помідори чудово поєднуються із шашликом, стравами з м'яса, молодою картоплею та овочами, приготованими на грилі.

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Інгредієнти

Основні:

помідори — 1 кг;

часник — 5 зубчиків;

кріп — 10 гілочок;

петрушка — 10 гілочок;

кінза — 7 гілочок;

гострий перець чилі — 15 г;

сушений базилік — 2 ч. л.

Для розсолу:

вода — 1,2 л;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування

Помідори вимийте й обсушіть. На кожному плоді зробіть хрестоподібний надріз, не прорізаючи його до кінця приблизно на 2 см. Зелень промийте, обсушіть і дрібно наріжте. Якщо не любите кінзу, її можна замінити додатковою кількістю петрушки та кропу. Перець чилі дрібно наріжте. Для менш гострого смаку попередньо видаліть насіння. Часник пропустіть через прес, змішайте із зеленню, перцем і сушеним базиліком до однорідної начинки. У каструлі доведіть воду до кипіння, додайте сіль, цукор і лавровий лист. Проваріть 2–3 хвилини, після чого зніміть із плити та повністю охолодіть. Наповніть кожен надріз підготовленою начинкою та щільно викладіть помідори в емальовану каструлю або іншу відповідну ємність. Залийте охолодженим розсолом, накрийте кришкою й залиште при кімнатній температурі в темному місці на 2–3 дні. За цей час розпочнеться природний процес ферментації. Після цього переставте ємність до холодильника ще на 6–8 годин. Охолодження зупинить бродіння, а помідори набудуть збалансованого смаку та будуть готові до подачі.

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