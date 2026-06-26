Помидоры по-армянски с овощами: рецепт закуски за 35 минут

Если хочется приготовить вкусную летнюю закуску без лишних хлопот, обратите внимание на маринованные помидоры по-армянски. Плотные помидоры фаршируют смесью из зелени, чеснока и специй, после чего заливают ароматным рассолом.

Уже через 2–3 дня ферментации и несколько часов охлаждения в холодильнике помидоры приобретают насыщенный вкус и готовы к подаче. Об этом пишет Shuba.

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Советы для удачного результата

Для рецепта лучше всего подойдут плотные, упругие помидоры примерно одинакового размера.

Мариновать овощи рекомендуется в эмалированной кастрюле или пластиковом пищевом контейнере с крышкой. Использовать алюминиевую посуду не следует.

Обязательной специей является сушеный базилик – именно он придает закуске характерный аромат. По желанию можно добавить чуть-чуть орегано.

Такие помидоры прекрасно сочетаются с шашлыком, блюдами из мяса, молодым картофелем и овощами, приготовленными на гриле.

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Ингредиенты

Основные:

помидоры – 1 кг;

чеснок – 5 зубчиков;

укроп – 10 веточек;

петрушка - 10 веточек;

кинза - 7 веточек;

острый перец чили – 15 г;

сушеный базилик – 2 ч. л.

Для рассола:

вода - 1,2 л;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

лавровый лист – 2 шт.

Способ приготовления

Помидоры вымойте и обсушите. На каждом плоде произведите крестообразный надрез, не прорезая его до конца примерно на 2 см. Зелень промойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Если не любите кинзу, ее можно заменить дополнительным количеством петрушки и укропа. Перец чили мелко нашинкуйте. Для менее острого вкуса предварительно удалите семена. Чеснок пропустите через пресс, смешайте с зеленью, перцем и сушеным базиликом до однородной начинки. В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и лавровый лист. Проварите 2–3 минуты, затем снимите с плиты и полностью охладите. Наполните каждый надрез подготовленной начинкой и выложите помидоры в эмалированную кастрюлю или другую соответствующую емкость. Залейте охлажденным рассолом, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре в темном месте на 2–3 дня. За это время начнется процесс ферментации. После этого переставьте емкость в холодильник еще на 6–8 часов. Охлаждение остановит брожение, а помидоры приобретут сбалансированный вкус и будут готовы к подаче.

Напомним, мы уже предлагали рецепт остро-сладких помидоров на зиму.

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