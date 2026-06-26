Помидоры по-армянски с овощами: рецепт закуски за 35 минут
Если хочется приготовить вкусную летнюю закуску без лишних хлопот, обратите внимание на маринованные помидоры по-армянски. Плотные помидоры фаршируют смесью из зелени, чеснока и специй, после чего заливают ароматным рассолом.
Уже через 2–3 дня ферментации и несколько часов охлаждения в холодильнике помидоры приобретают насыщенный вкус и готовы к подаче. Об этом пишет Shuba.
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Советы для удачного результата
- Для рецепта лучше всего подойдут плотные, упругие помидоры примерно одинакового размера.
- Мариновать овощи рекомендуется в эмалированной кастрюле или пластиковом пищевом контейнере с крышкой. Использовать алюминиевую посуду не следует.
- Обязательной специей является сушеный базилик – именно он придает закуске характерный аромат. По желанию можно добавить чуть-чуть орегано.
- Такие помидоры прекрасно сочетаются с шашлыком, блюдами из мяса, молодым картофелем и овощами, приготовленными на гриле.
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Ингредиенты
Основные:
- помидоры – 1 кг;
- чеснок – 5 зубчиков;
- укроп – 10 веточек;
- петрушка - 10 веточек;
- кинза - 7 веточек;
- острый перец чили – 15 г;
- сушеный базилик – 2 ч. л.
Для рассола:
- вода - 1,2 л;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- лавровый лист – 2 шт.
Способ приготовления
- Помидоры вымойте и обсушите. На каждом плоде произведите крестообразный надрез, не прорезая его до конца примерно на 2 см.
- Зелень промойте, обсушите и мелко нашинкуйте. Если не любите кинзу, ее можно заменить дополнительным количеством петрушки и укропа.
- Перец чили мелко нашинкуйте. Для менее острого вкуса предварительно удалите семена.
- Чеснок пропустите через пресс, смешайте с зеленью, перцем и сушеным базиликом до однородной начинки.
- В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар и лавровый лист. Проварите 2–3 минуты, затем снимите с плиты и полностью охладите.
- Наполните каждый надрез подготовленной начинкой и выложите помидоры в эмалированную кастрюлю или другую соответствующую емкость.
- Залейте охлажденным рассолом, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре в темном месте на 2–3 дня. За это время начнется процесс ферментации.
- После этого переставьте емкость в холодильник еще на 6–8 часов. Охлаждение остановит брожение, а помидоры приобретут сбалансированный вкус и будут готовы к подаче.
Напомним, мы уже предлагали рецепт остро-сладких помидоров на зиму.
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