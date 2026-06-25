Російська армія атакувала Суми та Запоріжжя: вирували пожежі на АЗС (фото)

Вранці 25 червня російські окупаційні сили атакували автозаправні станції у Запоріжжі та Сумах. Унаслідок ударів постраждали четверо мирних жителів, на об’єктах виникли пожежі.

За інформацією виконувача обов’язків міського голови Сум Артема Кобзаря, близько 06:00 безпілотник типу "Молнія" влучив в одну з АЗС у Зарічному районі міста. Після удару на території заправки спалахнула пожежа.

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Згодом голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок атаки травм зазнали четверо цивільних. До лікарні доправили двох працівників АЗС, які отримали легкі ушкодження. Також постраждало подружжя, що перебувало неподалік місця вибуху. Медичну допомогу їм надали на місці без госпіталізації.

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Очільник області наголосив, що російські війська цілеспрямовано атакують паливну інфраструктуру регіону, намагаючись ускладнити логістику та постачання пального. За його словами, лише протягом червня на Сумщині було зафіксовано 13 ударів по автозаправних станціях.

Тим часом у Запоріжжі також зазнала удару одна з АЗС. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що дим, який вранці бачили мешканці міста, став наслідком російської атаки по об’єкту паливної інфраструктури. Пізніше він оприлюднив світлини з місця події, на яких видно наслідки ворожого удару.

Нагадаємо, російська армія атакувала Суми дронами.

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