Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 8 мая

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей испытывает головные боли, усталость или повышенный уровень стресса. Уровень активности определяют по планетарному К-индексу в шкале от 0 до 9. Показатель 5 и выше соответствует сильным магнитным бурям.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В пятницу, 8 мая, ожидается К-индекс 4 (желтый уровень) – также средний уровень геомагнитной активности.

Следует учитывать, что прогнозы могут изменяться, ведь данные по солнечной активности обновляются каждые три часа. Поэтому рекомендуется следить за актуальными обновлениями.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это следствие мощных вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос высвобождается большое количество энергии. Поток заряженных частиц (протонов и электронов) движется по разным направлениям, в частности в сторону Земли. Достигнув магнитосферы планеты, они вызывают возмущения, которые и называют магнитными или солнечными бурями.

Для оценки их интенсивности используется К-индекс. Значения от 1 до 4 считаются слабыми или умеренными и обычно почти не ощущаются. Уровень от 5 и выше относится к сильным бурам, которые могут влиять на самочувствие людей и работу технических систем. При высокой активности возможны сбои связи, спутниковые системы, мобильные сети и навигации. А при К-индексе 7–8 иногда наблюдаются полярные сияния.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Во время повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать изменение самочувствия: головные боли, усталость, раздражительность или стресс. Специального лечения нет, но симптомы обычно облегчают обычными средствами поддержания организма.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Чтобы легче перенести периоды геомагнитной активности, рекомендуют:

соблюдать режим сна и питания;

ограничить жирную, соленую пищу, алкоголь и чрезмерный кофе;

пить достаточно воды и травяных чаев;

больше гулять на свежем воздухе (без длительного пребывания под прямым солнцем);

избегать переутомления и стрессовых ситуаций;

делать легкую физическую активность;

людям с хроническими заболеваниями иметь при себе необходимые лекарства;

использовать контрастный душ утром для тонуса и теплые ванны вечером для расслабления.

