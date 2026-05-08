Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 8 травня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що частина людей відчуває головний біль, втому або підвищений рівень стресу. Рівень активності визначають за планетарним К-індексом у шкалі від 0 до 9. Показник 5 і вище відповідає сильним магнітним бурям.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. У п’ятницю, 8 травня, очікується К-індекс 4 (жовтий рівень) — також середній рівень геомагнітної активності.

Варто враховувати, що прогнози можуть змінюватися, адже дані щодо сонячної активності оновлюються кожні три години. Тому рекомендується стежити за актуальними оновленнями.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це наслідок потужних спалахів і вибухів на Сонці, під час яких у космос вивільняється велика кількість енергії. Потік заряджених частинок (протонів і електронів) рухається в різних напрямках, зокрема в бік Землі. Досягнувши магнітосфери планети, вони викликають збурення, які й називають магнітними або сонячними бурями.

Для оцінки їхньої інтенсивності використовується К-індекс. Значення від 1 до 4 вважаються слабкими або помірними та зазвичай майже не відчуваються. Рівень від 5 і вище відноситься до сильних бур, які можуть впливати на самопочуття людей і роботу технічних систем. За високої активності можливі збої зв’язку, супутникових систем, мобільних мереж і навігації. А при К-індексі 7–8 іноді спостерігаються полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Під час підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати зміну самопочуття: головний біль, втому, дратівливість або стрес. Спеціального лікування не існує, але симптоми зазвичай полегшують звичайними засобами підтримки організму.

Як зменшити вплив магнітних бур

Щоб легше перенести періоди геомагнітної активності, рекомендують:

дотримуватися режиму сну та харчування;

обмежити жирну, солону їжу, алкоголь і надмірну каву;

пити достатньо води та трав’яних чаїв;

більше гуляти на свіжому повітрі (без тривалого перебування під прямим сонцем);

уникати перевтоми та стресових ситуацій;

робити легку фізичну активність;

людям із хронічними захворюваннями мати при собі необхідні ліки;

використовувати контрастний душ зранку для тонусу та теплі ванни ввечері для розслаблення.

