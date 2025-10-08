Пенсионные расчеты: что ждет украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа
На размер будущей пенсии влияет не только уровень заработка. Важное значение имеют трудовой стаж и возраст человека.
При официальном трудовом стаже в 18 лет право на выход на пенсию наступает только в 65 лет, отмечает 24 канал. Например, если человек:
- имела средний доход около 10000 грн;
- выходит на пенсию по общим правилам,
то размер выплат будет составлять ориентировочно 2,2 тыс. грн. В то же время фактическая сумма пенсии может несколько отличаться от расчетной.
Дело в том, что для таких пенсионеров предусмотрен более высокий минимальный размер выплат. Так что государство "дотягивает" сумму до установленного минимума. Сейчас он составляет 3038 гривен.
Читайте также: Максимальный стаж и пенсия: что ждет работавших 42 года
Все указанные расчеты произведены с помощью пенсионного калькулятора.
Что стоит знать о пенсиях в Украине сегодня
Для ухода на пенсию необходимо иметь достаточный страховой стаж. Уже в 2026 году минимальные требования возрастут:
- в 60 лет – потребуется не менее 33 лет стажа,
- в 63 года – не менее 23 лет,
- в 65 лет – минимум 15 лет стажа, сообщает ПФУ.
Рост пенсионных выплат в Украине происходит, в частности, благодаря доплатам и надбавкам, среди которых возрастная. Ее размер зависит от возраста пенсионера и колеблется от 300 до 570 гривен.
Кроме того, пенсионное удостоверение остается важным документом – оно подтверждает право человека на льготы, в частности, на бесплатный проезд в общественном транспорте.
Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!