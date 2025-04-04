Посухи і масштабні пожежі: на Україну чекає аномально спекотне літо

Україну цього року може очікувати аномально спекотне літо з небезпечними погодними явищами. Через гідрологічну посуху зростає ризик виникнення пожеж в екосистемах. Також на тлі високих температур можливі кліматичні удари у вигляді гроз, граду, злив та шквалів.

Експерти вже фіксують ознаки небезпечних процесів, що можуть проявитися влітку. За словами Віри Балабух, завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України, в Україні спостерігаються передумови до зростання пожеж через пересихання водойм і зниження рівня підземних вод. Про це пише OBOZ.UA.

Особливо критичною є ситуація в південних та північних регіонах країни, включно з Поліссям, яке раніше мало надлишкову вологу. Зникають малі річки, пересихають колодязі, а відсутність снігового покриву лише поглиблює гідрологічну посуху.

У Миколаївській та Херсонській областях погіршується не тільки доступність питної води, але й її якість. Забезпечення водними ресурсами стає стратегічним викликом для держави.

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Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня зазначила, що з настанням стабільного тепла та температур вище +20...+25 °С можуть виникати інтенсивні погодні процеси. Якщо до цього додасться переміщення атмосферних фронтів, зросте ризик появи гроз, граду та шквалів.

Експертка підкреслює, що зміни клімату сприяють дедалі частішому прояву небезпечних явищ. Зростання середніх температур призводить до зміни повітряних мас: розжарене повітря влітку все частіше змінюється прохолодними фронтами, що й викликає погодні катаклізми.

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