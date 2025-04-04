Очікується значне похолодання та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на вихідні

Найближчими вихідними, 5–6 квітня, в Україні очікується різке погіршення погодних умов. За прогнозами синоптиків, температура значно знизиться, місцями можливі дощі з мокрим снігом.

Похолодання триватиме щонайменше до 10 квітня, і суттєвих змін синоптичної ситуації поки не передбачається. Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

У суботу, 5 квітня, на захід України прийдуть дощі, місцями з мокрим снігом, можливий сильний вітер до 15–20 м/с. Нічна температура становитиме +2… +7 градусів, денна — +7… +12 градусів. У центральних та східних регіонах вдень прогнозується до +14… +19 градусів, у північних областях — +10… +15 градусів.

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У неділю, 6 квітня, погода у більшості регіонів суттєво погіршиться. На всій території країни, за винятком південного сходу, очікуються дощі з мокрим снігом. Температура знизиться до +1… +7 градусів вдень і до -3 градусів уночі на заході, півночі та в центрі. Лише на сході ще збережеться тепло — до +10… +16 градусів.

За попередніми розрахунками, зниження температури протримається до 10 квітня, і суттєвого потепління поки не прогнозується. За словами синоптиків, квітень може бути контрастним: від морозів до тепла. Тож варто бути готовими до погодних сюрпризів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких регіонах будуть дощі, сніг та аномальні температури.

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