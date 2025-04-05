У якому випадку пенсіонеру можуть заморозити виплати: відповідь ПФУ

Деякі пенсіонери не встигають вчасно знімати гроші з картки або свідомо відкладають кошти на рахунку. Однак варто пам’ятати: якщо на картці відсутні фінансові операції протягом тривалого періоду, банк може тимчасово призупинити виплати та передати інформацію до Пенсійного фонду України.

Причини припинення пенсійних виплат

У 2025 році пенсіонери можуть залишитись без пенсії через низку причин. Зупинка виплат стосується не лише внутрішньо переміщених осіб, які зобов’язані проходити ідентифікацію, а й усіх пенсіонерів, навіть тих, хто постійно проживає в Україні. Раніше виплати призупиняли, якщо карткою не користувалися протягом року. З 2025 року цей термін скоротився до 6 місяців. Про це зазначається на сайті Пенсійного фонду України.

Відновлення виплат може бути складним процесом, тому важливо регулярно використовувати картку. Навіть мінімальна операція, наприклад, поповнення мобільного телефону, вважається рухом коштів та допомагає уникнути призупинення пенсії.

Особливі вимоги для переселенців

Переселенці, які отримали статус до 24 лютого 2022 року, також можуть зіткнутися з призупиненням виплат, якщо не пройшли ідентифікацію або не використовували кошти на картці. У такому разі виплати можуть не тільки призупинити, але й повернути до ПФУ вже зараховані суми на рахунках Ощадбанку. Це правило діє до кінця 2025 року.

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Інші випадки припинення пенсії

Пенсійний фонд України може припинити виплату пенсії також за такими обставинами:

Надання неправдивих даних при призначенні пенсії.

Виїзд на постійне проживання за кордон (за відсутності міжнародних угод).

Особисте звернення пенсіонера при тимчасовому перебуванні за кордоном.

Смерть пенсіонера або офіційне визнання його зниклим безвісти чи померлим.

Отримання статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Непроходження обов’язкової фізичної ідентифікації (якщо це передбачено).

Інші підстави, передбачені законом (наприклад, втрата статусу особи з інвалідністю або працевлаштування на посаду, що дає право на пенсію за вислугу років).

Як відновити пенсію

Після усунення причин припинення виплат Пенсійний фонд може відновити пенсію протягом 10 днів. Для цього необхідно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру ПФУ, надати документи, що підтверджують особу, та подати заяву.

Регулярне використання картки допоможе уникнути призупинення пенсійних виплат. Контролюйте ситуацію та дотримуйтесь рекомендацій, щоб не втратити важливі виплати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку пенсію отримуватимуть українці з зарплатою 8 000 грн.

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