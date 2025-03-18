Яку пенсію отримуватимуть українці з зарплатою 8 000 грн

Розмір пенсійних виплат в Україні визначається низкою чинників. Зокрема, враховується рівень заробітної плати, вік, у якому людина оформлює пенсію, її стать тощо.

Українці мають можливість визначити розмір своїх майбутніх пенсійних виплат, скориставшись Пенсійним калькулятором. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на офіційний сайт ПФУ.

До прикладу, якщо чоловік мав щомісячний дохід у 8 000 гривень і оформив пенсію за загальними умовами у 65 років, його виплата становитиме 3 640 гривень.

Натомість жінка з аналогічною заробітною платою, яка вийшла на пенсію у 65 років, отримає щомісячну виплату у розмірі 3 936 гривень.

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У разі, якщо громадяни з таким рівнем заробітної плати оформлять пенсію у 63 роки, їхні виплати складатимуть:

чоловік – 3304;

жінка – 3576.

Громадяни, які оформили пенсію у 60 років, отримуватимуть таку виплату:

чоловік – 2800;

жінка – 3144.

"Цю послугу розроблено для людей, які хотіли б спрогнозувати своє пенсійне майбутнє і дізнатися орієнтовний розмір пенсії за віком за даними, що містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду України. При цьому користувач може додати відомості про ті періоди своєї трудової діяльності, які наразі в Фонді відсутні", – йдеть на сайті ПФУ.

Варто зазначити, що Пенсійний калькулятор визначає орієнтовний розмір виплат за віком на основі актуальних даних, доступних на момент розрахунку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на яку пенсію можуть розраховувати українці з 15 тис. грн зарплати і 45 роками стажу.

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