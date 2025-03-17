Додаткові переваги для пенсіонерів: які пільги доступні після 60 років в Україні

В Україні літні люди мають право на державні пільги, проте багато пенсіонерів навіть не підозрюють про всі доступні їм привілеї. Пенсійне посвідчення відкриває можливість користуватися рядом послуг безкоштовно або з істотними знижками.

У 2024 році право на пенсію мають громадяни, які досягли 60-річного віку та мають щонайменше 32 роки трудового стажу. Отримавши пенсійне посвідчення, вони можуть скористатися такими пільгами:

Субсидії на комунальні послуги – розмір знижки визначається індивідуально залежно від доходу та площі житла.

– розмір знижки визначається індивідуально залежно від доходу та площі житла. Безкоштовні комунальні послуги – для пенсіонерів, які працювали у сільській місцевості в галузях освіти, медицини або культури.

Безплатний проїзд – у громадському транспорті (окрім таксі), а також у приміських електричках і автобусах.

– у громадському транспорті (окрім таксі), а також у приміських електричках і автобусах. Безкоштовне паркування – на платних парковках.

– на платних парковках. Юридична допомога – безоплатні первинні консультації, а для тих, чия пенсія менша за 4722 гривні, також вторинна правова підтримка.

– безоплатні первинні консультації, а для тих, чия пенсія менша за 4722 гривні, також вторинна правова підтримка. Звільнення від земельного податку – для певних категорій пенсіонерів.

– для певних категорій пенсіонерів. Знижка 50% на автострахування – за умови, що потужність двигуна автомобіля не перевищує 2500 куб. см.

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Чи можуть відмовити пенсіонеру у пільговому проїзді?

Іноді водії маршруток або автобусів відмовляють літнім людям у безкоштовному проїзді, аргументуючи це тим, що пільгові місця нібито закінчилися. Однак такі дії є незаконними. Згідно із Законом України "Про автомобільний транспорт", водії зобов’язані перевозити всіх пасажирів, які мають право на пільги, незалежно від кількості зайнятих місць.

Пільги для військових пенсіонерів після 60 років в Україні

Військові пенсіонери мають право на знижки від 50% до 75% на оплату комунальних послуг, а для осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, ця знижка становить 100%. Для оформлення пільги необхідно звернутися до місцевого відділення Пенсійного фонду.

Додаткові пільги для дітей війни

Особи, які на момент Другої світової війни були молодшими 18 років, також мають певні соціальні гарантії. Вони можуть скористатися такими пільгами:

Додаткова оплачувана відпустка – 14 днів на рік.

– 14 днів на рік. Захист від скорочення – гарантія збереження робочого місця.

– гарантія збереження робочого місця. Право на земельну ділянку – для будівництва житла.

– для будівництва житла. Комунальні знижки – 25% від вартості послуг.

– 25% від вартості послуг. Фінансова допомога у разі непрацездатності – виплата у розмірі 100% від середньої заробітної плати.

Ці пільги спрямовані на підтримку військових пенсіонерів та ветеранів, забезпечуючи їм гідний рівень життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про комунальні пільги для багатодітних родин у 2025 році.

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