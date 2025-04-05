В каком случае пенсионеру могут заморозить выплаты: ответ ПФУ
Некоторые пенсионеры не успевают вовремя снимать деньги с карты или заведомо откладывают средства на счете. Однако следует помнить: если на карте отсутствуют финансовые операции в течение длительного периода, банк может временно приостановить выплаты и передать информацию в Пенсионный фонд Украины.
Причины прекращения пенсионных выплат
В 2025 году пенсионеры могут остаться без пенсии по ряду причин. Остановка выплат касается не только внутренне перемещенных лиц, обязанных проходить идентификацию, но и всех пенсионеров, даже тех, кто постоянно проживает в Украине. Раньше выплаты приостанавливали, если картой не пользовались в течение года. С 2025 г. этот срок сократился до 6 месяцев. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.
Возобновление выплат может быть сложным процессом, поэтому важно регулярно использовать карту. Даже минимальная операция, например пополнение мобильного телефона, считается движением средств и помогает избежать приостановки пенсии.
Особые требования для переселенцев
Переселенцы, получившие статус до 24 февраля 2022 года, также могут столкнуться с приостановкой выплат, если не прошли идентификацию или не использовали средства на карте. В этом случае выплаты могут не только приостановить, но и вернуть в ПФУ уже зачисленные суммы на счетах Сбербанка. Это правило действует до конца 2025 года.
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Другие случаи прекращения пенсии
Пенсионный фонд Украины может прекратить выплату пенсии также по следующим обстоятельствам:
- Предоставление ложных данных при назначении пенсии.
- Выезд на постоянное проживание за границу (при отсутствии международных соглашений).
- Личное обращение пенсионера при временном пребывании за границей.
- Смерть пенсионера или официальное признание его пропавшим без вести или умершим.
- Получение статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
- Непрохождение обязательной физической идентификации (если это предусмотрено).
- Другие основания, предусмотренные законом (например, утрата статуса лица с инвалидностью или трудоустройство на должность, дающего право на пенсию за выслугу лет).
Как восстановить пенсию
После устранения причин прекращения выплат Пенсионный фонд может возобновить пенсию в течение 10 дней. Для этого необходимо лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ, предоставить подтверждающие личность документы и подать заявление.
Регулярное использование карты поможет избежать приостановки пенсионных выплат. Контролируйте ситуацию и следуйте рекомендациям, чтобы не потерять важные выплаты.
Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой 8 000 грн.
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