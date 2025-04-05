В каком случае пенсионеру могут заморозить выплаты: ответ ПФУ

Некоторые пенсионеры не успевают вовремя снимать деньги с карты или заведомо откладывают средства на счете. Однако следует помнить: если на карте отсутствуют финансовые операции в течение длительного периода, банк может временно приостановить выплаты и передать информацию в Пенсионный фонд Украины.

Причины прекращения пенсионных выплат

В 2025 году пенсионеры могут остаться без пенсии по ряду причин. Остановка выплат касается не только внутренне перемещенных лиц, обязанных проходить идентификацию, но и всех пенсионеров, даже тех, кто постоянно проживает в Украине. Раньше выплаты приостанавливали, если картой не пользовались в течение года. С 2025 г. этот срок сократился до 6 месяцев. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда Украины.

Возобновление выплат может быть сложным процессом, поэтому важно регулярно использовать карту. Даже минимальная операция, например пополнение мобильного телефона, считается движением средств и помогает избежать приостановки пенсии.

Особые требования для переселенцев

Переселенцы, получившие статус до 24 февраля 2022 года, также могут столкнуться с приостановкой выплат, если не прошли идентификацию или не использовали средства на карте. В этом случае выплаты могут не только приостановить, но и вернуть в ПФУ уже зачисленные суммы на счетах Сбербанка. Это правило действует до конца 2025 года.

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Другие случаи прекращения пенсии

Пенсионный фонд Украины может прекратить выплату пенсии также по следующим обстоятельствам:

Предоставление ложных данных при назначении пенсии.

Выезд на постоянное проживание за границу (при отсутствии международных соглашений).

Личное обращение пенсионера при временном пребывании за границей.

Смерть пенсионера или официальное признание его пропавшим без вести или умершим.

Получение статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Непрохождение обязательной физической идентификации (если это предусмотрено).

Другие основания, предусмотренные законом (например, утрата статуса лица с инвалидностью или трудоустройство на должность, дающего право на пенсию за выслугу лет).

Как восстановить пенсию

После устранения причин прекращения выплат Пенсионный фонд может возобновить пенсию в течение 10 дней. Для этого необходимо лично обратиться в любой сервисный центр ПФУ, предоставить подтверждающие личность документы и подать заявление.

Регулярное использование карты поможет избежать приостановки пенсионных выплат. Контролируйте ситуацию и следуйте рекомендациям, чтобы не потерять важные выплаты.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой 8 000 грн.

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