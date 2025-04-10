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Украинцам назвали стоимость одного года страхового стажа для выхода на пенсию

Анастасия Крыщук

Украинцам назвали стоимость одного года страхового стажа для выхода на пенсию
Как докупить страховой стаж. Источник: freepik

Украинцы имеют возможность самостоятельно приобрести страховой стаж при необходимости. Узнайте больше о процедуре, условиях получения этой услуги и стоимости одного года стажа в 2025 году.

В Украине доступна услуга приобретения страхового стажа через онлайн-сервис Пенсионного фонда. Это позволяет улучшить условия выхода на пенсию или повысить ее размер, сообщает "24 Канал".

Этот онлайн-сервис – простой и удобный способ увеличить страховой стаж без необходимости обращаться в учреждения или проходить бюрократические процедуры. К тому же пользователи могут сами определять сумму и частоту взносов в соответствии со своими финансовыми возможностями и личными предпочтениями.

Стоит заметить, что страховые взносы учитываются за тот месяц, в котором средства были зачислены на счет Пенсионного фонда Украины – именно с этого момента они считаются действительными.

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Кто имеет право докупить страховой стаж в 2025 году

Лица старше 16 лет, могут участвовать в программе добровольного пенсионного страхования – независимо от того, являются ли они застрахованными. Кроме того, допускается возможность оформления договора для внесения страховых платежей в пользу других лиц.

Чтобы присоединиться к добровольному участию, необходимо обратиться через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Заключение договора происходит в онлайн-режиме:

  • необходимо подписать стандартный договор о добровольной уплате страховых взносов;
  • для этого можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью, Действие. Подписью или сервисом GOV.ID.

Какая стоимость одного года страхового стажа

Чтобы определить стоимость страхового стажа в Украине, следует учитывать размер минимальной зарплаты, которая в 2025 году составляет 8 000 гривен. Страховой взнос рассчитывается как 22% от этой суммы, то есть 1 760 гривен ежемесячно. В случае, если не хватает одного года стажа, нужно будет уплатить 21 120 гривен.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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