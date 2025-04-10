Українцям назвали вартість одного року страхового стажу для виходу на пенсію

Українці мають можливість самостійно придбати страховий стаж за необхідності. Дізнайтесь більше про процедуру, умови отримання цієї послуги та вартість одного року стажу у 2025 році.

В Україні доступна послуга придбання страхового стажу через онлайн-сервіс Пенсійного фонду. Це дозволяє покращити умови виходу на пенсію або підвищити її розмір, повідомляє "24 Канал".

Цей онлайн-сервіс – простий та зручний спосіб збільшити страховий стаж без потреби звертатися до установ або проходити бюрократичні процедури. До того ж користувачі можуть самі визначати суму та частоту внесків відповідно до своїх фінансових можливостей і особистих уподобань.

Варто зауважити, що страхові внески враховуються за той місяць, у якому кошти були зараховані на рахунок Пенсійного фонду України – саме з цього моменту вони вважаються дійсними.

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Хто має право докупити страховий стаж у 2025 році

Особи старше 16 років, можуть долучатися до програми добровільного пенсійного страхування – незалежно від того, чи є вони застрахованими. Крім того, допускається можливість оформлення договору для внесення страхових платежів на користь інших осіб.

Щоб приєднатися до добровільної участі, необхідно звернутися через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Укладення договору відбувається в онлайн-режимі:

необхідно підписати стандартний договір про добровільну сплату страхових внесків;

для цього можна скористатися кваліфікованим електронним підписом, Дія.Підписом або сервісом GOV.ID.

Яка вартість одного року страхового стажу

Щоб визначити вартість страхового стажу в Україні, слід враховувати розмір мінімальної зарплати, яка у 2025 році становить 8 000 гривень. Страховий внесок розраховується як 22% від цієї суми, тобто 1 760 гривень щомісяця. У разі, якщо не вистачає одного року стажу, потрібно буде сплатити 21 120 гривень.

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