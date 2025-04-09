Доллары 2006 года: почему их отказываются принимать и какова их стоимость

Доллар остается одной из наиболее популярных валют в Украине, из-за чего часто возникают вопросы: какие банкноты принимают для обмена, а какие нет. Особое внимание привлекают доллары 2006 года выпуска.

Согласно информации от НБУ, все доллары, начиная с 1914 года, могут быть приняты банками и обменниками при условии, что их состояние соответствует нормам.

Это означает, что деньги должны пройти проверку на подлинность и не иметь значительных повреждений или износа. В случае несоответствия хотя бы одному из этих критериев банки и обменники имеют право отказать в обмене. Это правило распространяется и на банкноты в 2006 году. Кроме того, все доллары, независимо от года выпуска, должны обмениваться по стандартному курсу.

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Следует отметить, что финансовые учреждения не имеют права устанавливать ограничения по номиналу или году выпуска долларовых банкнот, являющихся законным платежным средством. К тому же НБУ отменил понятие "незначительно изношенные банкноты иностранных валют", поэтому это больше не может быть поводом для отказа в обмене.

Ранее мы рассказывали, что купюры номиналом в 100 долларов в 2003 году могут вызвать проблемы.

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