Достигает 7 баллов: Украину накрыла сверхмощная магнитная буря

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, поэтому многие люди испытывают головную боль, усталость, раздражительность и эмоциональное истощение. В ближайшие дни ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может сказаться на состоянии метеозависимых людей.

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, где значения от 5 и выше свидетельствуют о начале магнитной бури. 16 апреля прогнозируется активность с К-индексом 7 – это сильная буря, которая может вызвать ощутимое ухудшение самочувствия. Магнитные бури возникают из-за мощных вспышек на Солнце, в результате которых в космос выбрасываются заряженные частицы. Когда они достигают магнитосферы на Земле, происходят колебания, которые мы и называем бурями. В случаях, когда уровень достигает 7–8, возможно даже наблюдение полярных сияний.

Такие бури могут не только влиять на людей, но и вызвать технические сбои: проблемы со связью, GPS, спутниковыми системами. Однако наиболее магнитные бури испытывают люди, чувствительные к изменениям погоды или с хроническими заболеваниями.

Чтобы поддержать организм в периоды магнитной активности, рекомендуется соблюдать здоровый режим: высыпаться, избегать стрессов и конфликтов, отказаться от тяжелой пищи, алкоголя и избыточного кофеина. Полезны будут легкие физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, контрастный душ с утра и расслабляющая ванна вечером. В рационе лучше сделать упор на натуральных продуктах, пить больше воды и травяного чая.

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Лицам с хроническими болезнями важно иметь под рукой необходимое лекарство и уделить больше времени отдыха.

Прогнозы магнитных бурь обновляются каждые три часа, поэтому важно следить за актуальной информацией, чтобы вовремя отреагировать на изменения.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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