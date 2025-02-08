Потужна магнітна буря накриє Землю з піком у 8 балів: скільки днів триватиме шторм

Потужна магнітна буря охопила Землю. Вона спричиняє не тільки погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, але й може вплинути на роботу техніки та засобів зв'язку.

За прогнозами метеорологів та експертів з космічної погоди, з 7 по 9 лютого очікуються магнітні бурі з різною інтенсивністю, яку визначають за К-індексами (Kp). Чим вище індекс - тим сильніше магнітна буря.

8 лютого - за словами вчених, у суботу очікується пік цього геошторму і показники збільшаться до К-індексу 7-8. Є висока ймовірність поганого самопочуття у багатьох людей на планеті, збій у роботі супутників та зв'язку.

9 лютого - прогнозується поступове зниження геомагнітної активності, однак показники будуть триматися на рівні К-індекс 5-6. У цей день також можливе погане самопочуття та короткочасні перебої у роботі зв'язку.

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Варто пам'ятати, що усі прогнози науковців - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінитися навіть протягом декількох годин. Тому варто перевіряти оновлення та слідкувати за попередженнями вчених.

Вплив магнітної бурі на людину

Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини. У такі дні люди значно частіше звертаються до лікарів зі скаргами на слабкість, головний біль, проблеми з серцевим ритмом.

Фізичний стан. Люди можуть відчувати легке занепокоєння, головний біль або втому під час активних магнітних бур, оскільки зміни в магнітному полі впливають на біоритми.

Психологічний аспект. Зміни в атмосферному тиску та електромагнітному полі можуть впливати на емоційний стан, тому важливо підтримувати режим відпочинку та мінімізувати стрес.

Під час магнітних бур можливі такі симптоми:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман в голові

Безсоння

Слабкість

Сонливість вдень

Швидка втомлюваність

Зниження концентрації та працездатності

Підвищення тривожності

Пригніченість

Дратівливість

Агресія

Депресивні стани

Як захистити організм

Фахівці радять у такі дні уникати надмірного фізичного та психологічного навантаження, відпочивати, дихати свіжим повітрям та дотримуватися нормального режиму дня.

Також потрібно повноцінно висипатися - не менше 7-9 годин на добу, не зловживати кавою та алкоголем, енергетиками та сигаретами.

Потрібно подбати про себе: зменшити стрес, їсти легку їжу, гуляти на свіжому повітрі та уникати великих навантажень.

Будьте уважними за кермом: через можливу розсіяність і слабкість можуть виникнути неприємні наслідки.

Якщо стан здоров'я погіршується або викликає занепокоєння - зверніться до лікаря за допомогою.

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