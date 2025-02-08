Мощная магнитная буря накроет Землю с пиком в 8 баллов: сколько дней продлится шторм

Мощная магнитная буря охватила Землю. Она приводит не только к ухудшению самочувствия у многих людей на планете, но и может повлиять на работу техники и средств связи.

По прогнозам метеорологов и экспертов по космической погоде, с 7 по 9 февраля ожидаются магнитные бури с разной интенсивностью, определяемой по К-индексам (Kp). Чем выше индекс – тем сильнее магнитная буря.

8 февраля – по словам ученых, в субботу ожидается пик этого геошторма и показатели увеличатся до К-индекса 7-8. Имеется высокая вероятность плохого самочувствия у многих людей на планете, сбой в работе спутников и связи.

9 февраля – прогнозируется постепенное снижение геомагнитной активности, однако показатели будут держаться на уровне К-индекс 5-6. В этот день возможно плохое самочувствие и кратковременные перебои в работе связи.

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Следует помнить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может измениться даже в течение нескольких часов. Поэтому следует проверять обновления и следить за предупреждениями ученых.

Воздействие магнитной бури на человека

Существует множество исследований, подтверждающих взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека. В такие дни люди гораздо чаще обращаются к врачам с жалобами на слабость, головную боль, проблемы с сердечным ритмом.

Физическое состояние. Люди могут испытывать легкую обеспокоенность, головную боль или усталость во время активных магнитных бурь, поскольку изменения в магнитном поле влияют на биоритмы.

Психологический аспект. Изменения атмосферного давления и электромагнитного поля могут влиять на эмоциональное состояние, поэтому важно поддерживать режим отдыха и минимизировать стресс.

Во время магнитных бурь возможны следующие симптомы:

головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Бессонница

Слабость

Сонливость днем

Быстрая утомляемость

Снижение концентрации и работоспособности

Повышение тревожности

Подавленность

Раздражительность

Агрессия

Депрессивные состояния

Как защитить организм

Специалисты советуют в такие дни избегать чрезмерной физической и психологической нагрузки, отдыхать, дышать свежим воздухом и соблюдать нормальный режим дня.

Также нужно полноценно высыпаться – не менее 7-9 часов в сутки, не злоупотреблять кофе и алкоголем, энергетиками и сигаретами.

Нужно позаботиться о себе: уменьшить стресс, есть легкую пищу, гулять на свежем воздухе и избегать больших нагрузок.

Будьте внимательны за рулем: из-за возможной рассеянности и слабости могут возникнуть неприятные последствия.

Если состояние здоровья ухудшается или вызывает беспокойство – обратитесь к врачу за помощью.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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