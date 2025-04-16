'Точно непродуктивная': Вэнс назвал заявление Зеленского о пророссийской позиции Трампа как 'абсурдное'

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его упреки "абсурдными". Это не первый случай, когда Вэнс выступает с критикой в адрес украинского лидера.

В ответ на последние высказывания Зеленского относительно якобы оправдания Вэнсом полномасштабной агрессии России, американский вице-президент подчеркнул, что еще с 2022 года осуждает действия Москвы.

По мнению Джей Ди Вэнса, попытка понять позицию России вовсе не означает моральную поддержку агрессора или оправдания военного вторжения. Вице-президент США подчеркнул, что важно определить, где именно проходят "стратегические красные линии" Москвы.

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Кроме того, Вэнс считает необходимым осознать, каких целей в этой войне стремится достичь Украина.

"Мне кажется, это достаточно абсурдно, когда Зеленский обвиняет правительство США — то самое правительство, которое сейчас активно поддерживает его армию и государство – в якобы пророссийской позиции", – отметил Вэнс.

Он также подчеркнул, что подобная риторика не только несправедлива, но и серьезно вредит конструктивному диалогу.

В разговоре с CBS News президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс фактически пытается оправдать действия президента РФ Владимира Путина.

Зеленский выразил обеспокоенность тем, что в Соединенных Штатах все чаще звучат перекликающиеся с российской пропагандой месседжи. По его мнению, некоторые американские политики до сих пор склонны считать, что Россия не несет ответственности за начало войны.

"Это искажение реальности, изменение тональности и попытка навязать мне мировоззрение, в котором я не буду участвовать", – подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что Украина никогда не была инициатором нападения, а Вэнс, по его словам, пытается представить РФ в более благоприятном свете.

"У меня создается впечатление, что вице-президент США в определенной степени оправдывает действия Путина. Я объяснял: не стоит искать компромисс там, где все очевидно.

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