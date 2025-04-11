Є лише один пункт у переговорах з РФ - припинення вогню - Держдеп США

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час пресконференції заявила, що єдиною темою, яка наразі може обговорюватися з Росією на переговорах, є встановлення режиму припинення вогню. Інші питання, за її словами, не мають сенсу, допоки тривають бойові дії.

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Брюс підкреслила, що Вашингтон не бачить можливості для жодного продуктивного діалогу без передумов у вигляді зупинки насильства. Вона охарактеризувала нинішню ситуацію як "м’ясорубку" і наголосила, що жоден конструктив не може бути досягнутий, поки триває стрілянина і гинуть люди. Про це вона заявила під час пресконференції.

У своїй заяві речниця також зазначила, що президент Трамп і держсекретар Рубіо чітко окреслили позицію США щодо конфлікту: розв’язання ситуації не може бути досягнуте виключно воєнним шляхом. За її словами, Сполучені Штати уважно відстежуватимуть дії Росії найближчими тижнями, щоб зрозуміти, чи має Кремль справжній намір йти на деескалацію. Вона нагадала, що ця позиція була озвучена і на пресконференції в НАТО, де міністр Рубіо підкреслив, що час покаже реальне ставлення Росії до можливості припинення війни.

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