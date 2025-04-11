Есть лишь один пункт в переговорах с РФ – прекращение огня – Госдеп США

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс во время пресс-конференции заявила, что единственной темой, которая в настоящее время может обсуждаться с Россией на переговорах, является установление режима прекращения огня. Другие вопросы, по ее словам, не имеют смысла, пока продолжаются боевые действия.

Вас также заинтересует: Зеленский сказал, может ли война закончиться уже в этом году

Брюс подчеркнула, что Вашингтон не видит возможности ни для какого-либо продуктивного диалога без предпосылок в виде остановки насилия. Она охарактеризовала нынешнюю ситуацию как "мясорубку" и подчеркнула, что ни один конструктив не может быть достигнут, пока идет стрельба и гибнут люди. Об этом она заявила во время пресс-конференции.

В своем заявлении спикер также отметила, что президент Трамп и госсекретарь Рубио четко обозначили позицию США по конфликту: разрешение ситуации не может быть достигнуто исключительно военным путем. По ее словам, Соединенные Штаты будут внимательно отслеживать действия России в ближайшие недели, чтобы понять, намерен ли Кремль истинно намерен идти на деэскалацию. Она напомнила, что эта позиция была озвучена и на пресс-конференции в НАТО, где министр Рубио подчеркнул, что время покажет реальное отношение России к возможности прекращения войны.

Напомним, после объявления перемирия беженцы из Украины, вероятно, потеряют правовой статус в ЕС.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!