Может наблюдаться ухудшение самочувствия, ожидается шестой уровень: прогноз магнитных бурь на 16 апреля

Во второй половине апреля магнитные бури не будут отличаться большой силой или продолжительностью. Однако врачи советуют метеочувствительным людям быть внимательными к своему здоровью в дни повышенной геомагнитной активности.

С 14 по 19 апреля на Украине ожидается умеренная геомагнитная активность. В среду, 16 апреля, возможны кратковременные возмущения, которые могут повлечь за собой головную боль — в этот день ожидается К-индекс 6. Об этом пишет РБК.

Следует помнить, что прогнозы такого типа предыдущие, ведь активность Солнца является переменной, и ситуация может измениться даже за несколько дней. Поэтому рекомендуется следить за оперативной информацией от специалистов.

Магнитная буря – это реакция земного магнитного поля на солнечные вспышки. После выбросов частиц из Солнца они достигают атмосферы Земли, приводя к геомагнитным возмущениям, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Чем выше К-индекс, тем сильнее происходит влияние.

Медики утверждают, что даже незначительные изменения в геомагнитном фоне могут сказаться на самочувствии, особенно у метеочувствительных людей. Часто люди жалуются на головные боли, усталость, раздражительность, бессонницу или, наоборот, сонливость днем. В некоторых случаях фиксируются перепады давления, снижение концентрации и обострение хронических заболеваний.

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Чтобы легче перенести такие периоды, следует уделять больше внимания режиму сна, отдыха, рациональному питанию, уменьшить количество стрессов и избегать чрезмерных нагрузок. Если же состояние здоровья вызывает беспокойство, не стоит оттягивать визит к врачу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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