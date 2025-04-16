Тепло, как летом: прогноз погоды в Украине на 17 апреля.

По данным синоптиков, вторая половина недели в Украине обещает настоящее потепление – местами температура поднимется до +25 градусов. Ожидается солнечная и почти по-летнему теплая погода, а небольшие дожди пройдут только в отдельных регионах.

В четверг, 17 апреля, атмосферное давление обеспечит преимущественно сухую погоду на всей территории страны. Лишь в западных областях возможны кратковременные дожди днем. Об этом пишет NV.ua.

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Ветер будет преобладать в южном и юго-восточном направлении со скоростью 5–12 м/с. Температура ночью составит +6…+11°C, днем от +18 до +23°C, в горных районах — +13…+18°C.

В общем, синоптическая ситуация способствует активному весеннему настроению — впереди теплые и в основном солнечные дни.

Ранее мы рассказывали о прогнозе погоды в Украине на выходные.

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